Гинцбург оценил эффективность сочетания вакцин от COVID-19 и гриппа
Гинцбург сообщил об усилении действия вакцин от гриппа и COVID-19 при их сочетании
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:25, 26 ноября 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Совместное применение вакцин от гриппа и коронавируса увеличивает их эффективность. Об этом ТАСС сообщил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител, — заявил учёный.
Ранее стало известно, что в Минздраве разрешили совместное применение вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» с препаратами от гриппа. При этом разные препараты необходимо вводить в разные части тела, например в левое и правое плечо.
Ранее пульмонолог Александр Карабиненко заявил о том, что COVID-19 в скором времени превратится в сезонное заболевание по типу насморка или гриппа. По его мнению, человек приспособится к вирусу примерно через пять лет.
В свою очередь основатель компании Microsoft Билл Гейтс тоже предсказал скорое окончание пандемии. По мнению миллиардера, она пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».