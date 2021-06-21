Гинцбург: «Спутник V» защищает от всех известных штаммов

Индийский штамм коронавируса способен при проникновении в клетку приобретать устойчивость к антителам. То же касается и всевозможных мутаций, идущих от него. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом Гинцбург уверен, «Спутник V» достаточно эффективен от всех существующих штаммов.

Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, — сказал учёный.

Он объяснил, что индийский штамм создаёт многоядерные клетки, приобретая так устойчивость к антителам, циркулирующим в крови. Но запаса антител, который даёт вакцинация «Спутником V», хватает, чтобы защитить от любого штамма.

Штамм коронавируса B.1.617 обнаружили впервые в Индии 5 октября 2020 года. Он быстро распространился и теперь его находят во множестве стран.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что по стране фиксируется двукратный рост заболеваемости коронавирусом. Если изначально инфекция затрагивала 30 регионов, то сейчас она охватила 65.