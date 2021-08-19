Гинцбург назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован уже к концу текущего года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению Гинцбурга, в настоящее время формирование коллективного иммунитета идёт неплохо и до конца года достичь необходимого уровня в России «должны успеть».

Учёный подчеркнул , что в регионах страны вакцин сейчас в избытке. Вся проблема заключается лишь в том, чтобы люди активнее вакцинировались.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января 2021 года. В настоящее время используется четыре зарегистрированных вакцины отечественного производства: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее в ВОЗ рассказали о средстве спасения при заражении «дельта»-штаммом.