https://static.news.ru/photo/b70108ca-4a7f-11ea-bdc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генконсульство РФ в Гуанчжоу призывает россиян на юге Китая встать на консульский учёт в связи с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

По данным миграционных властей Гуандуна на конец 2019 — начало 2020 года, в провинции постоянно проживали около 3,7 тыс. российских граждан, — передаёт ТАСС слова генерального консула Виктора Пашкова.

Он также призвал россиян при принятии решений пользоваться исключительно официальной информацией, так как в российской информационной среде много данных, не соответствующих действительности.

Как ранее писал NEWS.ru, жителей Шанхая призвали надевать маски и средства спецзащиты при выходе в общественные места. Соответствующий приказ издали местные власти.