Генконсульство РФ в Гуанчжоу призывает россиян на юге Китая встать на консульский учёт в связи с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
По данным миграционных властей Гуандуна на конец 2019 — начало 2020 года, в провинции постоянно проживали около 3,7 тыс. российских граждан, — передаёт ТАСС слова генерального консула Виктора Пашкова.
Он также призвал россиян при принятии решений пользоваться исключительно официальной информацией, так как в российской информационной среде много данных, не соответствующих действительности.
Как ранее писал NEWS.ru, жителей Шанхая призвали надевать маски и средства спецзащиты при выходе в общественные места. Соответствующий приказ издали местные власти.
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