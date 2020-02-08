Жителей Шанхая призвали надевать маски и средства спецзащиты, выходя в общественные места. Соответствующий приказ издали местные власти.
Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал и другие общественные места этого города, должен носить маску, — цитирует Weibo сообщение властей.
Кроме того, люди не должны препятствовать измерению их температуры. Иначе сотрудники правоохранительных органов смогут начать разбирательство в отношении отказавшегося.
На данный момент число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 34 954 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 725 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, в Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Жительница Пхеньяна, недавно побывавшая в Китае, привезла домой опасное заболевание.
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