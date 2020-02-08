https://static.news.ru/photo/f52c775e-4a7c-11ea-a5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителей Шанхая призвали надевать маски и средства спецзащиты, выходя в общественные места. Соответствующий приказ издали местные власти.

Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал и другие общественные места этого города, должен носить маску, — цитирует Weibo сообщение властей.

Кроме того, люди не должны препятствовать измерению их температуры. Иначе сотрудники правоохранительных органов смогут начать разбирательство в отношении отказавшегося.

На данный момент число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 34 954 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 725 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Жительница Пхеньяна, недавно побывавшая в Китае, привезла домой опасное заболевание.