Слухи из СМИ и соцсетей о том, что новый коронавирус был синтезирован в лаборатории китайского института, не имеют под собой никаких оснований. Об этом на конференции в Сиэтле (США) заявил один из ведущих мировых специалистов по отслеживанию вспышки заболевания, которое вызвано вирусом 2019-nCoV (COVID 19), Тревор Бэдфорд. Но не так важно, откуда он произошёл, — важнее то, что в России сегодня принимаются неудовлетворительные меры по профилактике заболеваемости «новой чумой», предупреждают эксперты.

Нет свидетельств того, что его происхождение связано с генной инженерией, — цитирует Financional Times слова учёного из исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле. — Мы имеем доказательства того, что мутации в вирусе соответствуют естественной эволюции.

Один из самых вероятных сценариев развития событий, по его мнению, заключается в том, что несколько десятков лет назад летучая мышь передала вирус неизвестному млекопитающему. Этот промежуточный носитель, которого аналитики ещё не установили, впервые передал его человеку в Ухани в конце ноября 2019 года, допускает эксперт.

Ранее СМИ, а вслед за ними и соцсети раструбили слухи о том, что в 2018 году в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов прошли исследования летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть, информирует РИА Новости.

Далее возник отдельный сюжет, похожий на теорию заговора, который связал появление вируса с якобы «боевым» его применением, пишет «Медуза». Первоисточником сплетни, по-видимому, стал израильский специалист по безопасности Дени Шохам, который в разговоре с редакцией Washington Times высказал идею о том, что «некоторые лаборатории в институте вирусологии Ухани, вероятно, были вовлечены в разработку биологического оружия, по крайней мере, опосредованно». Правда, никаких доказательств существования программы разработки биологического оружия в Китае он при этом не привёл. Но его сообщение было с радостью подхвачено рядом американских СМИ и блогерами.

Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Способы передачи

К слову, буквально на днях японские эпидемиологи обнародовали анализ нескольких десятков цепочек заражений новым коронавирусом и выяснили, что он распространялся быстрее, чем длится инкубационный период вызываемой им болезни — время между заражением и появлением первых симптомов болезни. Это говорит в пользу того, что COVID 19 передается ещё до завершения инкубационного периода, цитирует ТАСС статью, опубликованную в электронной научной библиотеке medRxiv.

Мы измерили так называемый серийный интервал — период времени, который проходит между появлением первых симптомов инфекции у больного и зараженных им людей. Наши расчеты показывают, что значительная часть случаев передачи вируса состоялась еще до того, как у больных появились первые симптомы пневмонии, — рассказали медицинские исследователи.

В конце января глава Государственного управления здравоохранения КНР Сяовэй Ма заявил, что новый коронавирус 2019-nCoV, который вызвал вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран, может передаваться от человека к человеку еще до появления первых симптомов болезни. Эти заявления успели вызвать массу споров среди медиков и учёных, часть которых, в том числе эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), посчитали, что вирус всё-таки не может передаваться таким образом.

Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Плохие меры

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами эпидемии в Китае стали более 1300 человек, заражены свыше 64 тысяч. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

Меры принимаемые в Китае по борьбе с распространением коронавируса, который возник в Ухани, довольно эффективны. Сейчас значительно остановилось разнесение вируса по другим регионам КНР. Правда пугают рейсы из Поднебесной в Москву и обратно. Их обещали полностью отменить, но так этого и не сделали. При этом контрольные меры в аэропортах, принимаемые в отношении тех, кто прилетает в РФ, не очень эффективны. Ведь одного температурного контроля мало. Если человек заболел он вряд ли полетит. А те, кто находится в продромальном периоде ( между инкубационным периодом и собственно болезнью) — они как раз могут полететь. Владимир Круглый член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

Круглый также объяснил, что вирус при этом не должен передаваться через посылки из Алиэкспресса, поскольку продолжительность его жизни, скорее всего, составляет не более суток.

По словам заслуженного врача РФ, в аэропортах России должны приниматься более серьёзные меры. Например, карантинного характера. Все, кто возвращаются из Китая, должны быть некоторое время под наблюдением специалистов, полагает Владимир Круглый.

Необходим тотальный контроль. Другого выхода нет. Или же следует ограничить количество рейсов, пока царит тревожная ситуация. И не может успокаивать даже предполагаемая тропность вируса — то есть того, что им пока болеют преимущественно люди монголоидной расы. Дело в том, что вирус может и мутировать, — сказал сенатор.

Он напомнил хорошую новость: сейчас в Китае наконец завершается подготовка вакцины против COVID 19.