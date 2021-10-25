Флеболог рассказал, почему при COVID-19 повреждаются сосуды

Коронавирус приводит к сосудистым поражениям , как и любое острое инфекционное заболевание, рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго изданию Pravda.Ru. Увеличивается риск венозных тромбозов, инфаркта и инсульта.

Это универсальный механизм ответа организма на инфекцию, особенно протекающую настолько остро, как коронавирусная инфекция. Врачи в стационарах, реанимациях хорошо знакомы с таким патологическим механизмом, при котором уже не вирус, не инфекция повреждает сосудистое русло, а собственный организм за счёт циркулирующих антител. Из-за циркулирующих субстанций острого воспаления идёт острое повреждение сосудистого русла, — сказал Дробязго.

Эксперт добавил, что защитить от таких последствий может вакцинация и ревакцинация. Также Дробязго предостерёг от самостоятельного употребления антикоагулянтов: они слишком мощные, есть риск столкнуться с кровотечением. Врач объяснил, что медицинские рекомендации основаны на больших данных, специалисты могут оценить потенциальную пользу и потенциальный риск.

Тем временем в России зафиксирован новый максимум заражений COVID-19. За последние сутки количество новых случаев достигло 37 930, скончались от коронавируса 1069 человек.