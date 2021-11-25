«Вообще бомба»: фармаколог оценил эффективность вакцины «Спутник М»

Результат испытаний вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» шикарный. Клеточный иммунитет после вакцинации сформировался у более чем 93% добровольцев. Этот показатель выше, чем у лучших зарубежных препаратов от COVID-19. Такой иммунный ответ позволит взять пандемию под контроль, заявил «Радио 1» кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

93% — это просто шикарный результат. В медицине это считается практически недостижимой цифрой. Так что если это реалистичные данные, то это вообще бомба. <...> Формирование клеточного иммунитета у более 93% привитых говорит о том, что иммунный ответ мы можем получить практически у всех. Значит, мы практически берём пандемию под контроль, — сказал Кондрахин.

Вакцина против коронавируса для подростков 12–17 лет «Спутник М» формирует клеточный иммунитет в 93,2% случаев, следует из инструкции к препарату. При этом противопоказаниями к введению вакцины являются тяжёлые аллергические реакции, а также острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Пока ещё недостаточно данных о безопасности «Спутника М» для подростков с аутоиммунными заболеваниями, имеющими тенденцию к развитию тяжёлых и угрожающих жизни состояний. В инструкции поясняется, что в таких случаях стимуляция иммунной системы может спровоцировать обострение заболевания. Также рекомендуется соблюдать осторожность при вакцинации несовершеннолетних со злокачественными образованиями.