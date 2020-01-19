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Бесконтрольный приём жаропонижающих средств влечёт риски развития тяжёлых побочных эффектов — вплоть до летального исхода.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, клинический фармаколог Марина Журавлёва рассказала об этом на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва», трансляция её выступления доступна на сайте мероприятия.

Журавлёва отметила, что для парацетамола и содержащих ацетилсалициловую кислоту препаратов существует система отпуска без рецепта. Как правило, люди применяют их в течение короткого промежутка времени с целью избавления от определённых симптомов — лихорадки и жара. Фармаколог посоветовала прекратить приём и обратиться к врачу, если эти лекарства не дают эффекта. Самостоятельное увеличение дозы и параллельный приём других препаратов могут вызвать побочные эффекты и принести больше вреда, чем пользы.

По словам специалиста депздрава, бесконтрольный приём парацетамола может отрицательно сказаться на функциях печени и нарушить работу ЖКТ и системы кроветворения. Признаками передозировки этим лекарством являются тошнота, рвота, потеря сознания. В самых тяжёлых случаях возможен летальный исход.

Ранее, как передавал NEWS.ru, специалист депздрава Москвы дал рекомендации по занятию спортом на свежем воздухе в зимний период.

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