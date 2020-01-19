Бесконтрольный приём жаропонижающих средств влечёт риски развития тяжёлых побочных эффектов — вплоть до летального исхода.
Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, клинический фармаколог Марина Журавлёва рассказала об этом на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва», трансляция её выступления
Журавлёва отметила, что для парацетамола и содержащих ацетилсалициловую кислоту препаратов существует система отпуска без рецепта. Как правило, люди применяют их в течение короткого промежутка времени с целью избавления от определённых симптомов — лихорадки и жара. Фармаколог посоветовала прекратить приём и обратиться к врачу, если эти лекарства не дают эффекта. Самостоятельное увеличение дозы и параллельный приём других препаратов могут вызвать побочные эффекты и принести больше вреда, чем пользы.
По словам специалиста депздрава, бесконтрольный приём парацетамола может отрицательно сказаться на функциях печени и нарушить работу ЖКТ и системы кроветворения. Признаками передозировки этим лекарством являются тошнота, рвота, потеря сознания. В самых тяжёлых случаях возможен летальный исход.
Ранее, как передавал NEWS.ru, специалист депздрава Москвы дал рекомендации по занятию спортом на свежем воздухе в зимний период.
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