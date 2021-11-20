Академик РАН: прямой связи между числом антител и защитой от COVID-19 нет

Защищённость от коронавируса напрямую не обусловлена количеством антител в организме. На формирование иммунитета от данного заболевания влияют сразу несколько факторов. Антитела выбрали в качестве усреднённого показателя, который берут за основу предоставления кодов, сообщил эпидемиолог академик РАН Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На самом деле нет прямой связи между количеством антител и защитой от коронавируса. Здесь более сложный клеточный иммунитет подключается. Но вот выбрали такой усреднённый показатель, который берут за основу предоставления кодов, — рассказал учёный.

Ранее сообщалось, что медики, работающие в больницах, имеют особый иммунитет к коронавирусу. К такому выводу пришли британские учёные. У 20 участников исследования (всего под наблюдением было 58 человек) специалисты выявили повышенный уровень концентрации Т-клеток, у 19 из них — белок, который может указывать на контакт с коронавирусом. Однако, пришли к выводу учёные, у обследуемых медработников по непонятным причинам очень быстро заканчивался инфекционный процесс.

Представитель Роспотребнадзора ранее заявил, что уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, является предметом научных дискуссий в мире. Поэтому показателем иммунного статуса человека является его вакцинация от коронавирусной инфекции. В ведомстве также пояснили, что люди, которые не делали прививку, могут получить QR-код только в том случае, если они перенесли заболевание и имеют подтверждённый диагноз.