Эндокринолог рассказала, как правильно питаться переболевшим COVID-19

Врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что у восстановления после коронавируса есть свои особенности, связанные с правильным питанием. Это, во-первых, высокая калорийность блюд, приводит рекомендации врача радио Sputnik.

Предпочтение стоит отдавать продуктам с высокой энергетической плотностью.

Для лиц, восстанавливающихся после новой коронавирусной инфекции, калорийность рациона может составлять до 20–30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела, — пояснила специалист.

Вараева посоветовала съедать в день не менее трёх-четырёх порций продуктов из следующего списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои. Также надо разнообразить рацион питания, уделяя внимание сезонным фруктам и овощам.

Для восстановления организма после перенесённой инфекции эндокринолог советует соблюдать режим питания, основательно есть не менее трёх раз в день и устраивать до трёх перекусов.

Ранее сообщалось, что вкусовые ощущения после перенесённой коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно. Для ускорения процесса человеку назначают тип питания, который в СССР называли «диетой первого и второго стола».