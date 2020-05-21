Эндокринолог назвала группу смертельного риска при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/c9818854-9aec-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летальность в условиях пандемии коронавируса среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

По её словам, группу риска составляют люди с эндокринопатиями — пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

В нашей стране почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс ещё 30 миллионов — в группе риска из-за ожирения. Около 40 процентов населения имеют опухоли щитовидной железы, — сказала Мокрышева в интервью RT.

При этом специалист отметила, что избыточный вес человека не повышает риск его заражения. Люди с нарушениями обмена веществ могут уменьшить опасность инфицирования, если будут придерживаться режима сна и бодрствования, рационального и сбалансированного питания. Также важным фактором является достаточное потребление воды. Помочь может и приём витаминов, их перечень следует согласовать с лечащим врачом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что быстрое увеличение веса может сигнализировать о сбоях в работе щитовидной железы, депрессии, о заболевании яичников или застаивании жидкости в организме. Прибавка лишних килограммов также является и побочным эффектом при использовании инсулина. Врачи советуют не игнорировать такой симптом и не садиться на диеты, а обратиться за квалифицированной диагностикой.