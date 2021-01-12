Елена Малышева назвала смертельную опасность купания в проруби

https://static.news.ru/photo/a4dc4962-54e6-11eb-9cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о смертельной опасности, которая грозит любителям купания в проруби.

По словам эксперта, купание в ледяной воде не только не имеет отношения к великому таинству Крещения, но и является чрезвычайно опасным для здоровья занятием.

В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. В этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений, — сообщила Малышева в интервью телеканалу «360».

Врач отметила, что некоторые случаи купания заканчиваются летальным исходом. Однако ведущая уверена, что в 2021 году желающих нырнуть в ледяную прорубь будет меньше, так как люди боятся коронавируса.

Ранее стало известно, что крещенские купания могут привести к новому скачку заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказывают терапевты накануне традиционных купаний россиян в ледяных прорубях. В Омской области Роспотребнадзор уже рекомендовал отказаться в этом году от этого ритуала. Против купаний в этом году также выступили и священнослужители. Они уверяют, что для празднования Крещения необязательно нырять в прорубь.

Настоятель Казанской церкви в Твери отец Антоний Русакевич подчеркнул, что не стоит игнорировать рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса. Он также добавил, что купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению, писал NEWS.ru.