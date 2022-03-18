Эксперты рассказали, как победить стресс при поиске работы

Чтобы снять стресс и волнение, которые часто возникают при поиске работы, можно сделать ряд специальных упражнений, рассказали эксперты специализированного центра занятости «Моя карьера», сообщает «Москва 24». По словам психологов, хорошо помогает расслабиться дыхательная гимнастика.

Сделайте глубокий вдох и более протяжённый выдох. Пусть выдох будет чуть длиннее вдоха, например, на 1–3 счета — вдох, на 1–6 — выдох. Достаточно дышать таким образом 1–2 минуты, — поделилась советом ведущий психолог центра Анна Коваль-Шипова.

Кроме того, можно сделать вдох на три счёта, а после задержать дыхание на такое же время. После чего следуют три коротких выдоха, а далее — снова задержка дыхания на три счёта.

Специалисты также рекомендуют заниматься планированием своего дня, уделяя внимание особо важным деталям. По его окончании стоит проанализировать события, при этом уделяя внимание своим эмоциям.

Включите в ежедневный распорядок физическую активность, прогулки на свежем воздухе и обязательно занятия, доставляющие радость и удовольствие. Старайтесь соблюдать режим сна, питания и отдыха, чтобы оставаться в ресурсном состоянии, — отметили эксперты.

Ещё одной рекомендацией со стороны психологов является также минимизация просмотра соцсетей, телевизора или чтение новостей. Эксперты также посоветовали всегда видеть выгоду в неудачах, не зацикливаясь на отрицательных моментах.

В случае возникновения стресса можно также представлять себя в другом, более комфортном месте Не стоит отказываться и от поддержки близких. По словам психологов, при длительном тревожном состоянии необходимо обратиться за помощью к профессионалам.

Ранее врач Verba Mayr Инна Решетова рассказала, что постоянный мониторинг негативных новостей (думскроллинг) активизирует гормоны стресса, которые, в свою очередь, нарушают обменные процессы и приводят к скрытым воспалениям. Кроме того, она отметила, что хронический стресс может привести к сахарному диабету. Врач пояснила, что непрерывное перелистывание новостной ленты объясняется подсознательным желанием отследить угрозу и среагировать на неё.