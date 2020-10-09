Эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников

https://static.news.ru/photo/8b2d3d70-0a75-11eb-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.

Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем. Последние данные показывают, что до половины всех больных переносят коронавирус со смазанной клинической картиной или её полным отсутствием, пишет «МК».

Как правило, такие больные делятся на две группы: те, кто сдал тест и узнал, что уже перенёс заболевание, и те, кого заставили сдать тест в плановом порядке и выяснилось, что они именно в этот момент болеют короновирусом.

По словам таких больных, они вообще не чувствуют признаков заболевания, однако, если сильно придраться, то ощущали сильную усталость и головную боль. При этом врачи предупреждают, что самая большая опасность бессимптомников — то, что они являются «суперраспространителями» заболевания, сами того не подозревая инфицируя других. Чаще всего такими распространителями оказываются дети.

Однако, уверяют эксперты, абсолютно бессимптомного носительства не бывает и жители мегаполиса могут по привычке принять симптом заболевания за хроническую усталость, стресс, хандру, а головную боль увязать не с болезнью, а с излишней переработкой.

Большинство врачей сходится на том, что отсутствие симптомов при коронавирусе — это тоже хроническое состояние, так как нормальная иммунная система борется с вирусом, желая его как можно быстрее уничтожить. А если никакой реакции нет, то болезнь точно проявит себя позже ,так как патогены в организме всё равно есть.

Вирусологи так же считают, что положительный результат на COVID-19 и отсутствие при этом признаков заболевания может указывать, что в организме идёт воспалительный процесс и человек болеет чем-то другим. И эти болезни тоже нужно уметь правильно и вовремя диагностировать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Некоторые пациенты жалуются на жжении на стопах ног, проблемы с сердцем и необъяснимые проблемы с памятью.