Депутат и вирусолог оценили введение антиковидных паспортов в РФ

https://static.news.ru/photo/56f94154-5992-11eb-b73a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Федот Тумусов сообщил, что введение каких-либо справок и сертификатов о вакцинировании от коронавируса всё ещё находится «на уровне идеи». Вирусолог НИЦ имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев считает, что о введении антиковидных паспортов говорить пока рано, так как нет чёткого понимания о продолжительности иммунитета после прививки.

Для того чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения — что даёт, а что нет, где применяется и так далее. Такого документа нет, — сообщил телеканалу«360» Федот Тумусов.

Депутат Госдумы уточнил, что справки о вакцинации — «это как метка», с которой пока никто не знает что делать.

Всё дело в том, как этим распоряжаться. Будут люди привитые и те, кто категорически откажется от прививки. Такого человека отправлять куда-то в командировку — абсурд. Чтобы он непривитый куда-то ехал. В этом есть какой-то смысл, — считает вирусолог Виктор Зуев.

Он уточнил, что пока ещё нет данных о сроках действия иммунитета после прививки. После вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, иммунитет, предположительно, сохраняется до двух лет, но чтобы это проверить, требуется время. При этом, по мнению вирусолога, ни о каких массовых мероприятиях в стране не может быть речи, «пока не прекратится история с пандемией».

Вакцину «Спутник V», разработанную специалистами НИЦ имени Гамалеи, профессор назвал лучшей. Зуев привился ей ещё в августе, и титр антител остаётся у него высоким до сих пор.

Как писал NEWS.ru, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту от COVID.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».