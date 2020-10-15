Эксперт спрогнозировал выход на плато по COVID к концу ноября

https://static.news.ru/photo/d02fef32-0f82-11eb-b833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов считает, что происходящее с коронавирусом во всём мире полностью соответствует эпидемиологическому процессу, и, вероятно, остановить значительный прирост случаев заражения удастся к концу ноября.

Возможно, где-то к концу ноября [произойдет выход на плато]. Кто слабее — переболеют, остальные адаптируются к зиме, произойдёт своего рода переключение иммунитета, — сообщил он «Интерфаксу».

Специалист отметил, что на ускорение распространения COVID-19 в России влияет, в том числе, климат: сырая и холодная погода и, как следствие, рост заболеваемости ОРВИ.

Он сообщил также, что российская вакцина от коронавируса не для всех людей одинаково эффективна.

При переходе к третьей стадии испытаний начали появляться любопытные иммунологические вещи: не у всех вырабатываются антитела, не все одинаково переносят вакцину. В научном сообществе высказывается мнение, что вирус ещё не стал генетически стабильным, в зависимости от штамма наблюдается разная тяжесть заболевания, разная клиника и т.д., — поделился Шестаков.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости вакцинации для окончательно победы над COVID-19.