Эксперт назвал причину ложноотрицательных тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ae0f494e-8bd8-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неправильный забор материалов на анализ может приводить к ложноотрицательным тестам на коронавирус. Об этом заявил во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом (РЕК), член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг.

По его словам, ложноотрицательный результат не всегда связан с плохим качеством тестов. Эксперт рассказал, что во время дистанционного занятия в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова в Москве он попросил студентов-медиков показать, как они берут анализ из носа и носоглотки.

Больше половины неправильно забирали материал. То неприятное чувство, когда очень глубоко [вводят в нос инструмент для забора материала], они не проводили. Поэтому ложноотрицательный может быть из-за того, что неправильно забрали [материал], — сказал Ройтберг, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что тесты на коронавирус сделаны качественно.

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ложноотрицательные результаты связаны с недостаточной преаналитикой. Он подчеркнул, что на аналитическом этапе работы медики редко видят ошибки.

NEWS.ru писал, что Росздавнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу. Он был разработан при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.