Эффективность медицинских масок выяснили в Гонконге

https://static.news.ru/photo/2a32eb6c-785f-11ea-bf1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование людьми медицинских масок способно повлиять на снижение темпов распространения коронавируса. Исследование в Университете Гонконга провела международная группа учёных.

Для своего эксперимента они отобрали 246 добровольцев с подозрением на респираторные вирусные инфекции, сообщает журнал Natural Medicine. Издание отмечает, что с помощью специального аппарата Gesundheit II, который имитирует человеческое дыхание и анализирует пробы воздуха, удалось установить пользу масок. Так их ношение серьёзно снизило количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха у 111 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ставропольского края бесплатно обеспечат проживающих в регионе пенсионеров медицинскими масками на фоне распространения коронавируса. В крае составлены списки граждан в возрасте от 65 лет. Почти 22 тысячи из них нуждаются в помощи при решении бытовых вопросов на период временной самоизоляции. Кроме того, ещё 30 тысяч граждан находятся на постоянном социальном обслуживании.