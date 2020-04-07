Эффективность медицинских масок выяснили в Гонконге

Использование людьми медицинских масок способно повлиять на снижение темпов распространения коронавируса. Исследование в Университете Гонконга провела международная группа учёных.
Для своего эксперимента они отобрали 246 добровольцев с подозрением на респираторные вирусные инфекции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ставропольского края бесплатно обеспечат проживающих в регионе пенсионеров медицинскими масками на фоне распространения коронавируса. В крае составлены списки граждан в возрасте от 65 лет. Почти 22 тысячи из них нуждаются в помощи при решении бытовых вопросов на период временной самоизоляции. Кроме того, ещё 30 тысяч граждан находятся на постоянном социальном обслуживании.
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