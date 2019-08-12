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Антибиотики в ближайшие годы могут потерять свою эффективность. Микробы всё больше приспосабливаются к лекарственным препаратам и превращаются в «супербактерии». Таким образом, медицина может вернуться в «тёмные века», опасаются учёные.

Злая ирония ситуации заключается в том, что «инкубаторами» таких микробов среди прочего стали и сами больницы. Там сосредоточены и бактерии, и антибиотики, и потенциальные носители инфекций. Всё это ведёт к мутациям болезнетворных организмов, пишут специалисты в журнале Nature Genetics.

Главным «виновником» они назвали микробы вида Clostridium difficile, это близкие «родственники» более опасных и смертоносных бактерий, столбнячной палочки, а также возбудителей ботулизма и газовой гангрены.

Существует несколько подвидов этого микроба, некоторые из них могут вызывать тяжёлые желудочно-кишечные инфекции. В большинстве случаев болезнь заканчивается через несколько дней, но иногда мощные воспаления приводят к развитию тяжёлых форм энтероколита, опасных для жизни пациента.

Споры Clostridium difficile очень устойчивые и выживают при «путешествии» через желудок новых жертв, что способствует их быстрому распространению.

Учёные отмечают, что эта бактерия появилась более 75 тысяч лет назад, и с тех пор эволюционирует вместе с людьми, приспосабливаясь к новым условиям среды. Однако с каждым витком эволюции она становится всё более опасной.

Ранее, как писал News.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что растущая устойчивость микробов к антибиотикам может свести на нет прогресс в медицине. Усугубляет ситуацию, по его словам, о, что более половины таких препаратов в мире люди применяют ненадлежащим образом.