Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

https://static.news.ru/photo/adc4da2e-b925-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Главный врач московской больницы № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников объяснил, как понять, что родинка может переродиться в меланому.

Оценить состояние родимых пятен и родинок на теле можно с помощью системы «A, B, C, D, E». Мясников пояснил, что буква «А» подразумевает асимметрию. Если части родинки не похожи друг на друга, если разделить её пополам, то это должно настораживать.

«B» — border (граница. — NEWS.ru). Границы родимого пятна должны быть чёткими, если у родинки как бы размытые границы, то она может быть опасной, сказал Мясников в эфире «Вестей».

«С» — color. Эта буква в системе говорит о цвете. У способной переродиться в меланому родинки неровный окрас.

«D» — это диаметр. Нормальная родинка не превышает 6 мм.

«Е» — это эволюция родинки. Нужно наблюдать за тем, как со временем она видоизменяется. Если родинка не растёт и не меняет форму, то с ней всё в порядке.

Как рассказал доктор Мясников, чаще всего меланоме подвержены белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.

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