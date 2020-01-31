https://static.news.ru/photo/5ed15244-4418-11ea-8471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Заявление об этом 30 января сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал NEWS.ru, каким образом обычные люди смогут почувствовать, что в мире объявлена ЧС и стоит ли опасаться нового коронавируса.

Доктор Мясников пояснил: у ВОЗ и прочих санитарно-эпидемиологических организаций есть определённый алгоритм действий для фокальных инфекций (вторичных инфекций, удалённых от очага первоначального поражения — Ред.), при инфекциях, задевающих целые регионы, а также при глобальных инфекциях. Если инфекция объявляется глобальной, то борьба с ней моментально переходит на совершенно иной порядок финансирования. Условно говоря, в случае объявленной ЧС разворачиваются значительно большие силы, как для генерального сражения. При этом объявленная ВОЗ чрезвычайная ситуация вряд ли будет ощутима для обывателя.

Обыватель это вряд ли почувствует. Разве что путешественники: теперь будет в большем количестве аэропортов проверки, больше станет тепловизоров, будут проводить большее количество выборочных проверок на въезде, — рассказал Мясников.

Врач пояснил: по сути, борьба с коронавирусом 2019-nCoV, также как и с другими быстро распространяющимися инфекциями, может вестись только в двух направлениях: это работа непосредственно в очаге поражения и борьба на въезде. Эксперт высоко оценил работу китайцев в самом Ухане и в стране в целом.

Китайцы в очаге работают прекрасно. Я думаю, даже лучше, чем работали бы в такой ситуации европейцы или американцы. Если не считать некоторое опоздание со стартом работ, то всё отлично, — убеждён Мясников.

Эксперт усомнился в оправданности введения ЧС. С его точки зрения, вирус не слишком опасен. Действия ВОЗ в отношении уханьского коронавируса, по мнению Мясникова, можно скорее считать «учением перед лицом других глобальных угроз». В этом смысле объявление ЧС, по мнению врача, «вполне допустимо и даже полезно».

На официальном сайте ВОЗ размещена информация о распространении вируса 2019-nCoV. В Китае на 30 января было подтверждено более 7700 случаев заболевания и 170 летальных случаев. Еще 82 диагноза были подтверждены в 18 странах. По сведениям издания Nature в Китае заболевших больше — 9 692 на 30 января, умерших от последствий заражения вирусом — 213. Согласно одной из компьютерных моделей, вирус 2019-nCoV потенциально способен заразить около 39 000 из 30 миллионов человек, проживающих в Ухане.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что на 31 января решение о закрытии границы для авиасообщения с Китаем в связи со вспышкой нового коронавируса не принималось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.