Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно вызывать неотложку

https://static.news.ru/photo/d17c584c-8fcd-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что есть определённые симптомы, которые с высокой долей вероятности указывают на развитие коронавирусной инфекции. Человеку, обнаружившему у себя эти признаки, следует вызвать скорую помощь.

В эфире программы «Соловьёв Live» Мясников отметил, что ряд симптомов не просто указывают на заражение коронавирусом, но и свидетельствуют о возможном тяжёлом течении болезни.

В первую очередь это касается высокой температуры. Если в течение нескольких дней она не опускается ниже 38 градусов, это повод вызвать неотложку. Другие тревожные симптомы — трудности с дыханием и спутанное сознание. Если одышка возникает после кашля или в состоянии покоя, нужно вызывать врача.

Обезвоживание организма, которое проявляется в сухости во рту и редком мочеиспускании, может также свидетельствовать о тяжёлой форме COVID-19, особенно если это состояние сопровождается заторможенностью, сонливостью и апатией.

Мясников отметил, что температура тела до 38 градусов, ломота, мышечная боль и кашель без одышки не являются поводом сразу вызывать скорую. При наличии этих симптомов стоит повременить с вызовом неотложки, чтобы не перегружать медиков необязательными задачами в трудный период.

Ранее доктор Мясников заявил, что московские больницы начали испытывать дефицит врачей, передавал NEWS.ru.