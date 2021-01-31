Доктор Мясников назвал привычку, приводящую к развитию сахарного диабета

https://static.news.ru/photo/c25bfe88-63e6-11eb-8347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление «диетических» сладостей с фруктозой способствует развитию ожирения и сахарного диабета. Об этом сообщил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза полезна для организма, но заменители сахара на её основе могут представлять опасность.

Фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому. Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время и не в том количестве, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он призвал россиян отказаться от подобной «альтернативы» сладостям. Употребляя это вещество в пищу, похудеть не получится, но вместо этого можно заработать сахарный диабет.

Ранее Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться люди, решившие снизить вес с помощью кето-диеты. При кето-диете питаются одним жиром, полностью исключая углеводы и сохраняя немного белка. В результате человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды — ломотой в теле, усталостью, ознобом, чувством тревоги, мышечной слабостью, бессонницей. Кроме того, возможны нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы, писал NEWS.ru.