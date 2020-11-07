Доктор Мясников назвал причины непрекращающейся головной боли

Часто постоянные головные боли могут быть спровоцированы самим человеком, а, вернее, постоянным приёмом обезболивающего. Такой симптом называется «медикаментозная головная боль» или зависимость от лекарств.
Вопрос о постоянной головной боли задала доктору Мясникову в эфире программы «О самом главном» на телеканале
Тут ответ содержится в самом вопросе. Речь идёт о так называемо медикаментозной головной боли, которая возникает, если постоянно принимать обезболивающее — то есть примерно больше 15 таблеток в месяц. Это приводит к тому, что болевые рецепторы переключаются из положения «выкл» в положение «вкл», — разъяснил главный врач столичной больницы № 71 симптоматику болезни.
Другими словами, человек постоянно принимающих лекарства, настраивает организм на то, что он перестаёт бороться с болью, наступает некая медикаментозная зависимость и болевые рецепторы, о которых ведёт речь Мясников «срабатывают» постоянно.
К сожалению, врач не уточнил, достаточно ли будет просто отказаться от бесконтрольного приёма препаратов и «перетерпеть» головную боль.
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