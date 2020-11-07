Доктор Мясников назвал причины непрекращающейся головной боли

https://static.news.ru/photo/77fb033c-20a4-11eb-abbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Часто постоянные головные боли могут быть спровоцированы самим человеком, а, вернее, постоянным приёмом обезболивающего. Такой симптом называется «медикаментозная головная боль» или зависимость от лекарств.

Вопрос о постоянной головной боли задала доктору Мясникову в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1 » одна из телезрительниц. Женщина жаловалась, что страдает головной болью, всё время пьёт лекарства, сейчас перестала пить и голова у неё болит постоянно.

Тут ответ содержится в самом вопросе. Речь идёт о так называемо медикаментозной головной боли, которая возникает, если постоянно принимать обезболивающее — то есть примерно больше 15 таблеток в месяц. Это приводит к тому, что болевые рецепторы переключаются из положения «выкл» в положение «вкл», — разъяснил главный врач столичной больницы № 71 симптоматику болезни.

Другими словами, человек постоянно принимающих лекарства, настраивает организм на то, что он перестаёт бороться с болью, наступает некая медикаментозная зависимость и болевые рецепторы, о которых ведёт речь Мясников «срабатывают» постоянно.

К сожалению, врач не уточнил, достаточно ли будет просто отказаться от бесконтрольного приёма препаратов и «перетерпеть» головную боль.

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