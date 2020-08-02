Доктор Мясников назвал необычное лекарство от аллергии

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Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном средстве от аллергии.

По словам медика, в качестве лекарства от аллергии могут выступать домашние животные. Дети, которые общаются с кошками, собаками, а также другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом они получают «прививку» — у них реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции.

Мясников добавил, что во многих странах детей целыми классами специально вывозят на фермы, чтобы они общались с коровами, лошадьми и козами. Кроме психологической разгрузки и правильного воспитания эти поездки имеют медицинскую пользу — снижение уровня аллергии.

По мнению врача, когда ребёнок растёт с животным, у него просыпается ответственность. Дети будут подчиняться расписанию, а это их дисциплинирует. Поэтому, полагает Мясников, родителям следует разрешать детям заводить домашних питомцев, даже несмотря на потенциальные неудобства, рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Александр Мясников призвал разумно подходить к подаче медицинской информации и не скрывать цвет кожи пациентов, потому что некоторые заболевания у разных рас протекают иначе и требуют другого лечения. В эфире своей передачи на YouTube он отметил, что люди с белым и чёрным цветом кожи отличаются в медицинском смысле. По словам Мясникова, гипертонию у чёрных лечат иначе, чем у белых. Кроме того, медик сообщил, что есть виды облысения, которые встречаются только у чернокожих женщин. Теледоктор напомнил об исследовании, которое выявило разницу в функции почек, писал NEWS.ru.