Доктор Комаровский назвал невозможным отличить COVID-19 от гриппа

Все симптомы гриппа появляются при заболевании коронавирусом, поэтому отличить две инфекции без проведения соответствующих исследований невозможно. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина».

Нет ни одного симптома, который есть только при гриппе и никогда не будет при коронавирусной инфекции, — подчеркнул Комаровский.

В качестве примера медик привёл наиболее распространённые симптомы коронавируса — потерю обоняния и вкуса. Комаровский отметил, что они проявляются также и при гриппе. По словам врача, на начальных этапах грипп и COVID практически неразличимы.

При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния, — пояснил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский рассказал, кому могут быть полезны витамины в таблетках.