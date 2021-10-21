Врач рассказал, кому могут быть полезны витамины в таблетках

Увлекаться приёмом искусственно синтезированных витаминов не следует. Они являются лечебно-профилактическими препаратами и могут быть полезны только в определённых случаях. Об этом врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в эфире программы «Спроси у Комаровского» на канале «Украина».

Специалист порекомендовал в данном вопросе опираться на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она состоит в том, что приёму витаминов следует предпочесть разнообразное питание, если есть такая возможность. Исключение составляет только витамин D — в организации считают, что получать его от солнца вредно для кожи. В этом случае лучше снабжать организм данным витамином посредством таблеток или капель.

Комаровский пояснил, что разнообразным считается рацион, в котором присутствуют различные группы продуктов — мясные, молочные, злаковые, фрукты, овощи.

Если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу и кефир, то это совершенно разнообразное питание. И вы практически ни в чем конкретно не нуждаетесь, — пояснил он.

По его словам, витамины в таблетках не помешают людям, которые не употребляют какие-то виды продуктов из-за диеты, а также тем, у кого есть признаки авитаминоза.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности передозировки кальция — его избыток может привести к судорогам, слабости и другим побочным эффектам. Мясников отметил, что для профилактики остеопороза — заболевания, вызванного утратой кальция в костных тканях, — рекомендуется изменить образ питания и ежедневно принимать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D.