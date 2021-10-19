Доктор Мясников рассказал об опасности чрезмерного приёма кальция

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности приёма кальция. По его словам, передозировка витамина может привести к судорогам и другим побочным эффектам. Об этом Мясников сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников отметил , что для профилактики остеопороза — заболевания, вызванного утратой кальция в костных тканях — рекомендуется изменить образ питания и ежедневно принимать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D. При определённых обстоятельствах врач может порекомендовать увеличить количество кальция, однако превышение дозировки может привести к побочным эффектам.

Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги, — предупредил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, что сладкая газировка может спровоцировать развитие таких болезней, как остеопороз, болезни сердца и онкологические заболевания. Врач отметил, что даже обычную воду следует пить, только когда испытываешь жажду. Также можно пить чай и кофе, поскольку зелёный чай помогает в профилактике онкологии, а кофе — болезней сердца и печени.