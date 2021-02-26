Доцент РУДН призвал не бояться британского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/dc11182c-782c-11eb-8af9-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Британский штамм COVID-19 может появиться в Москве, но имеющийся у горожан иммунитет может защитить их от этого вида вируса. Такого мнения придерживается кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он пояснил, что риск завоза британского штамма в столицу реален, поскольку у России открыто сообщение с рядом стран. Однако главный вопрос состоит в том, способен ли ему противостоять иммунитет, который сформировался у жителей мегаполиса.

Все те исследования, которые проводятся, говорят, что иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день, и вероятность того, что британский штамм будет вызывать заболевания у тех, кто перенёс уже коронавирусную инфекцию, пока что не очень высок, — сказал доцент РИА Новости.

По его мнению, оснований для пессимистичных прогнозов нет.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30% По данным ВОЗ, эта разновидность вируса обнаружена примерно в 100 странах мира. При этом в половине из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что британский штамм может появиться в Москве к лету.

Как писал NEWS.ru, в департаменте здравоохранения столицы рассказали о готовности к британскому штамму. В ведомстве отметили, что больницы и резервные госпитали имеют всё необходимое оборудование для лечения заразившихся COVID-19. Медучреждения обеспечены персоналом, врачи накопили достаточный опыт борьбы с инфекцией за период пандемии.