Директор Центра Гамалеи рассказал, когда можно отказаться от ношения маски

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут отказаться от ношения маски не сразу после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, ещё потребуется введение второго компонента препарата и ожидание в течение трёх недель.

Затем необходимо определить уровень появившихся в организме антител, сообщает РИА Новости.

Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился. Потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить, — пояснил Гинцбург.