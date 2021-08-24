Диетолог рассказала, какие чипсы не навредят здоровью

Для здорового человека одна пачка картофельных чипсов не принесёт существенного вреда. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

При выборе лакомства специалист рекомендует выбирать такие чипсы, которые во время приготовления запекали, а не жарили в масле. Также продукт будет полезнее, если в нём соль будет заменена на натуральные специи.

Сейчас продаются также овощные чипсы — из свёклы, сухой моркови, морской капусты. Причём они не жареные, а сушёные. Готовятся без добавления масла и содержат не так много соли. Это будет здоровой альтернативой для любителей чипсов, — отметила Круглова.

Диетолог также советует делать чипсы самим дома. Для этого, по её словам, следует тонко нарезать картофель, сбрызнуть ломтики маслом и поставить запекать в духовку.

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