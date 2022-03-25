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Диетолог рассказала, чем опасен горячий чай

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, что горячий чай опасен для пищевода
09:57, 25 марта 2022
Диетолог рассказала, чем опасен горячий чай Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Употребление горячего чая может привести к печальным последствиям, в частности к раку пищевода. Об этом «Москве 24» рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она обратила внимание, что на Руси блюдце было неотъемлемым атрибутом чаепития — в него наливали жидкость, чтобы она остыла. Сегодня же эта традиция сошла на нет, люди пьют горячий чай, постоянно обжигая слизистую полости рта и пищевода.

Да, регенерация идёт достаточно быстро, но всегда со знаком минус. Потому как полная регенерация невозможна при частом травмировании, частых ожогах слизистой пищевода. Употребление горячих напитков и еды может привести к атрофии слизистой, нарушению кровообращения и запуску онкопроблем, — отметила Королёва.

Эксперт советует пить чай, подогретый до температуры 37–38 градусов.

Ранее, врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru рассказал, почему бытует мнение, что еду нельзя запивать водой. По его словам, вода разбавляет концентрацию соляной кислоты и желудочного сока, что замедляет переваривание белковой пищи. Людям старше 40 лет лучше отказаться от этой привычки, считает эксперт.

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