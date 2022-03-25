Диетолог рассказала, чем опасен горячий чай

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Новая модель борьбы с туберкулёзом снизила заболеваемость им в Москве с 2012 года, сообщила директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом Елена Богородская. Также были выявлены группы риска по этой болезни, рассказала она изданию РИАМО.

Показатель территориальной смертности за 10 лет снизился в 3,1 раза, по смертности постоянного населения и по распространённости болезни — в 5,8 раза, по заболеваемости постоянного населения — в 3,9 раза....