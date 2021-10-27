Диетолог рассказал, какой вред наносят организму орехи

Грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью очень полезны для восполнения энергии организма человека и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, о лишь в том случае, если употреблять их правильно. Об ошибках при поедании орехов в интервью РИА Новости рассказал диетолог Артём Леонов.

По словам медика, орехи содержат в себе не только полезные макро- и микроэлементы, клетчатку и белок, но также в их состав входят вещества, подавляющие ферменты. При этом все полезные вещества в орехах изначально находятся в неактивном состоянии, ограничены природными консервантами и пользы не приносят.

Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма, — рассказал Леонов.

По словам диетолога, орехи будут пригодны для употребления, если их замочить в воде на 6–8 часов. Только тогда можно получить из них всю заложенную «силу природы», подчеркнул врач.

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