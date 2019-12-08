https://static.news.ru/photo/66c9fbae-1957-11ea-9d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, почему россияне считают свою жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Это объясняется нехваткой витамина D.

Недостаточность этого витамина в организме приводит к депрессиям, высокому уровню тревоги и раздражительности. Но люди этого не знают и объясняют себе своё состояние навалившимися проблемами, злым и орущим начальником, тем, что жизнь тяжёлая вообще, приводит слова врача радио Sputnik.

Восполнить витамин D можно при помощи поливитаминов или продуктов, в которых он содержится. В частности, это морская рыба, которую необходимо есть минимум три порции в неделю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые продукты могут удивительным образом повлиять на головной мозг — вызвать панику или, наоборот, помочь побороть депрессию. Так, содержащиеся в очищенном рисе быстрорастворимые углеводы, из-за которых молекулы глюкозы молниеносно поступают в мозг, могут вызвать скачки уровня сахара в крови и в целом оказывают негативное влияние на здоровье.