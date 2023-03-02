Диетолог нашла связь между постным майонезом и развитием панкреатита Диетолог Дианова: постный майонез вреднее обычного для людей с панкреатитом и болезнями печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на страдающих панкреатитом, болезнями печени и людей с удаленным желчным пузырем, чем майонез классический, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог-диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Специалист порекомендовала самостоятельно приготовить этот соус, если заменить его совсем нечем, поскольку в магазинных образцах содержится «целая таблица Менделеева».

Майонез сам по себе достаточно жирная и вредная добавка к еде, а постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на людей, страдающих панкреатитом, болезнями печени и людей с удаленным желчным пузырем, — пояснила диетолог.

Ранее врач-терапевт Зандан Доржиев рассказал, что из-за частого употребления колбасы, сосисок, майонеза и других продуктов, содержащих в себе усилители вкуса, могут развиться атеросклероз и гиперхолестеринемия. Специалист объяснил, что такие продукты влияют на повышение «плохого» холестерина, в результате чего артерии «забиваются холестериновыми бляшками».