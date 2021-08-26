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Россиянам дали рекомендации по осеннему рациону питания

09:40, 27 августа 2021
Россиянам дали рекомендации по осеннему рациону питания Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова призвала россиян осенью обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. Как рассказала эксперт в беседе с «Москвой 24», сейчас они содержат максимум витаминов и минералов, но не подвергаются длительному хранению.

По словам специалиста, осенью в ежедневном рационе должно быть не менее 400–500 граммов фруктов и овощей. Особо стоит обратить внимание на сладкий перец и помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний.

В осенний период также важно есть сложные углеводы: крупы, зерновой хлеб, макароны, а также мясо, рыбу и молочные продукты. Кроме того, стоит уделить внимание приёму витамина D, поскольку осенью из-за небольшого количества света может развиться его дефицит.

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