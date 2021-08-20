Диетолог рассказала, как сохранить здоровье на долгие годы

Для безупречной работы всех систем организма и сохранения здоровья на долгие годы очень важно делать правильный выбор в питании. Об этом в беседе с «Народными Новостями» рассказала врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

В первую очередь, по словам специалиста, нужно отказаться от продуктов, которые являются порождением индустриального общества, включая хот-доги и весь фастфуд.

Это продукты, которые в природе не встречаются, имеют очень низкую питательную ценность. А вот количество калорий там огромное. И данные калории за счёт содержания высокоуглеводных компонентов с жиром вредят организму, — пояснила Королёва.

Как пояснила диетолог, при употреблении подобных продуктов у человека начинаются метаболические нарушения, которые в итоге приводят к сердечно-сосудистой патологии, преждевременному старению организма и возникновению диабета второго типа.

Чтобы сохранить здоровье, Королёва рекомендует больше внимания уделять самостоятельной готовке блюд из натуральных продуктов. Так, по её словам, рацион должен быть разнообразным, включать в себя белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты, антиоксиданты и растительные волокна, которые стимулируют работу кишечника и питают его микрофлору.

Ранее исследователи из Мичиганского университета рассчитали, что один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты. Негативное влияние также оказывает потребление красного мяса.