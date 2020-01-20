Прилавки российских аптек заполнены препаратами, призванными восстановить микрофлору кишечника. Как следует из аннотаций к так называемым пробиотикам или пребиотикам, они якобы восполняют нарушенный баланс микроорганизмов. Как рассказал NEWS.ru президент Национального общества детских гематологов и онкологов академик Александр Румянцев, тратиться на них нет смысла — для взрослых они бесполезны.

Специалист пояснил, что вся микробиота (совокупность микроорганизмов, населяющих организм) формируется у человека до трёх лет. При этом основная её масса заполняет кишечник и другие органы ещё внутриутробно, она передаётся от матери к ребёнку. А в первые три года жизни микрофлора малыша дополняется из материнского молока, пищи и воды.

Именно до трёхлетнего возраста нужно давать младенцу влияющие на баланс микроорганизмов препараты, подчеркнул Румянцев. После этого срока организм не примет «чужаков» и выведет их с отходами жизнедеятельности.

Удивительный факт — микробиота мамы и родительского дома положительно влияет на здоровье ребёнка в течение всей жизни.

Когда я приезжал домой — на Украину — к родной маме, то мне хватало недели, чтобы я возвращался оттуда весь пышущий здоровьем. Потому что я ел ту пищу, которая дома готовилась, находился в составе маминой микробиоты — прикасался к ней, к вещам, ел приготовленную ею пищу. Александр Румянцев президент Национального общества детских гематологов и онкологов и академик президент Национального общества детских гематологов и онкологов и академик

Академик сообщил, что микробиота матери формирует иммунитет ребёнка ещё внутриутробно. Впоследствии живущие на слизистых оболочках вирусы и бактерии выступают неким щитом, который предохраняет человека от различных заболеваний.

У доношенных детей с природной защитой обычно всё в порядке, чего не скажешь про родившихся раньше срока.

Недоношенные не успевают сформировать тот иммунный ответ, который есть у доношенных детей. Они ещё недостаточно взаимодействовали с микробиотой матери. Из-за этого они рождаются с нарушенной регуляцией клеточного цикла (период существования клетки от момента её образования до собственного деления или гибели. — NEWS.ru), — рассказал академик.

По его данным, около 15% детей в России сегодня рождаются преждевременно. Часть из них из-за недостаточного контакта с микробиотой матери страдает различными заболеваниями. Но эти недуги успешно корректируются терапией.

Для формирования здоровой микрофлоры ребёнка важны действия врачей в первые часы жизни младенца, отметила в разговоре с NEWS.ru неонатолог и доктор медицинских наук Елена Кешишян. Сразу после рождения необходимо приложить малыша к груди, в идеале он должен постоянно находиться в телесном контакте с матерью или отцом. Так родитель передаёт ему микробную составляющую кожи, которая благоприятно воздействует на микробиоту.