Дерматолог назвал опасность дезодорантов и антиперспирантов

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У дезодорантов и антиперспирантов есть два серьёзных недостатка, которые могут повредить кожу человека. Об этом дерматолог-венеролог Дмитрий Кожевников рассказал изданию NGS.RU.

Во-первых, использование твёрдого дезодоранта может вызывать закупорку пор. Как правило, антиперспиранты забивают выходы потовыделяющих желёз, вследствие чего начинается воспалительный процесс, — объяснил он.

Вторая проблема — частые аллергические реакции на дезодоранты. Эксперт считает, что увеличение таких случаев говорит о том, что в средства гигиены стали добавлять слишком много добавок или консервантов.

В целом Кожевников считает все дезодоранты и антиперспиранты довольно вредными, но если выбора нет, то советует хотя бы выбирать не твёрдые дезодоранты, а спреевые.

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