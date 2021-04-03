Дерматолог дала советы по уходу за кожей лица весной

https://static.news.ru/photo/0b2adfdc-954a-11eb-946c-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Весеннее солнце очень агрессивно, и людям с веснушками или другим видом пигментации кожи лица перед выходом на улицу нужно пользоваться солнцезащитными кремами c фактором защиты (SPF) 50+. Об этом рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Есть достаточно большое количество людей, у которых аллергия на солнышко. Чтобы предотвратить все эти неприятные проявления, нужно пользоваться факторами защиты 50+, это любые солнцезащитные средства, — сообщила «360» Егорова.

Врач также посоветовала следить за чистотой медицинской маски, которую по-прежнему никто не отменял, чтобы не было проблем с кожей лица, а вечером — тщательно смывать макияж.

Как писал NEWS.ru, кремы и мази, имеющие в своём составе гормоны, могут привести к настоящей зависимости от косметики. Обычная косметика, используемая для красоты, подобных веществ не содержит. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко. Она объяснила, что явления, которые люди принимают за зависимость, на самом деле являются обычным привыканием кожи к компонентам косметического средства, которое ведёт к исчезновению какой-либо реакции на препарат. Для достижения максимального результата необходимо пользоваться косметикой в течение 2–3 месяцев. В результате этого происходит полное обновление кожи и кумуляция необходимых ингредиентов с последующим их расходом на восстановление кожи. Поэтому когда кожа «напитается» одним препаратом, его следует сменить на другой или добавить новое средство к уже существующему.