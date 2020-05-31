Учёные рассказали, чем опасна самоизоляция для молодёжи

https://static.news.ru/photo/eeb0ae46-a3db-11ea-8854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длительная самоизоляция особенно негативно может отразиться на молодёжи. После снятия ограничений дети и подростки рискуют столкнуться с депрессиями и приступами тревоги. Причём этот эффект сохранится на долгое время, считают психологи.

Наиболее уязвимыми окажутся одинокие молодые люди, они имеют в три раза больший риск страдать от депрессий в будущем. При этом срок воздействия одиночества на психическое здоровье достигает девяти лет, пишет «МедикФорум».

Авторы нового обзора долгосрочных психических последствий от самоизоляции сделали свои выводы на основе нескольких десятков ранее проведённых исследований по темам, касающимся изоляции, одиночества и психического здоровья молодых людей в возрасте от 4 лет до 21 года.

Одиночество само по себе является фактором повышенного риска в плане возникновения проблем с психическим здоровьем у молодёжи. Самоизоляция же существенно увеличивает его воздействие, считают специалисты.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, британские учёные составили список психических расстройств, которые могут быть вызваны коронавирусной инфекцией. Во время острого периода заболевания у пациентов не исключены спутанность сознания, нарушение внимания, восприятия, мышления и эмоций. В долгосрочном плане возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и посттравматического синдрома. При этом, отметили медики, такие проявления вероятны как в период болезни, так и после неё.