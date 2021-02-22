Человечество предупредили о появлении нового вируса страшнее COVID-19

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Перемешивание вирусов птиц и человека способно привести к возникновению нового вируса гриппа, который будет гораздо опаснее COVID-19. Такое мнение высказали сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и профессор института имени Белозёрского Московского госуниверситета Алексей Аграновский.

Рекомбинация между птичьими и человеческими вирусами — такие вирусы могут перейти на человека и дать очень тяжёлые эпидемии. Это вполне возможно. Об этом всё время думают. Подготовка к такой возможной пандемии проводится. Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна. Не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой, — рассказал URA.RU Альтштейн.

Он добавил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, однако при возникновении, например, «испанки» все условия оказались соблюдены.

Генетический материал человеческого вируса и птичьего вируса, вообще всех вирусов гриппа — он состоит из восьми фрагментов. И вот когда два таких вируса гриппа попадают в клетку и размножаются, то очень легко эти части генома перемешиваются, — объяснил Альтштейн.

Профессор Аграновский разъяснил, как может меняться инфекция, сравнив коронавирус и вирус гриппа.

Предположим, что COVID-19 — это огромная флешка на 28 гигабайт. А вирус гриппа — восемь флешек, каждая из которых, скажем, от двух до шести гигабайт. Замена одной флешки другой даёт совершенно новые свойства. Потенциал патогенный очень серьёзный, — подчеркнул эксперт.

Он выразил уверенность, что пандемия коронавируса научила людей относиться к миру вирусов внимательнее, чем было раньше.

Ранее стало известно, что несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик, сообщает Роспотребнадзор. Все, кому был поставлен диагноз, чувствуют себя хорошо, отметила руководитель ведомства Анна Попова. Она добавила, что пока заболевание не может передаваться от человека к человеку. При этом Попова указала, что данные о заражении людей птичьим гриппом были направлены во Всемирную организацию здравоохранения.

Между тем латвийские власти впервые зафиксировали случай высокопатогенного птичьего гриппа в стране. По данным Продовольственно-ветеринарной службы республики, недуг обнаружили у двух мёртвых лебедей в Юрмале.

Министерство земледелия страны, опираясь на информацию ПВС, собирается ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всему государству. Они включат ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими сородичами, писал NEWS.ru.