Больше 1,8 млн доз «ЭпиВакКороны» вышло в гражданский оборот

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выпустил в гражданский оборот свыше 1,8 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила замглавы центра Татьяна Непомнящих, передаёт ТАСС.

На 25 августа произведено чуть более 5 млн доз, 2,5 млн полных комплектов, в гражданский оборот выведено более 1,8 млн полных комплектов, — сказала Непомнящих во время Восточного экономического форума.

Она объяснила, что разница между количеством произведённых и выведенных в оборот доз вызвана регламентом проверок вакцины на качество и безопасность.

Также Непомнящих сообщала, что «ЭпиВакКорона-Н» вскоре тоже выйдет в гражданский оборот. Этого пока не произошло, потому что разрешение было получено только в четверг.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, чем новая вакцина от «Вектора» отличается от старой. Препарат создан на основе пептидного антигена и в этом похож на «Спутник V», но в отличие от последнего в нём нет векторного носителя типа аденовирусной частицы.