Больные коронавирусом в Москве теряют сознание, вес и обоняние

https://static.news.ru/photo/32820754-8d12-11ea-b751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Врачи Коммунарки отметили отличительные признаки болезни у инфицированных коронавирусом: пациенты часто теряют обоняние и осязание, также на тяжёлых стадиях теряют вес и сознание.

Ну, банально, утренний кофе вы перестаёте чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете, — сказал главврач Коммунарки Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде.

В настоящее время врачи пытаются минимизировать попадание больного на искусственную вентиляцию лёгких и тяжёлое течение болезни.

По состоянию на воскресенье, 3 мая, в мире более 3,4 миллиона заразились коронавирусом, более 243 тысяч умерли, более миллиона выздоровели.

В России – 134686 случаев коронавирусной инфекции (+ 10633 за последние сутки), 16639 выздоровели (+1626 за последние сутки). Умерли 1280 человек (+58 за последние сутки). В Москве 68606 (+5948 за последние сутки) заболевших, 7029 выздоровели, 729 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала пандемии коронавируса российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По его данным, 174 тыс. исследований было проведено за минувшие сутки.