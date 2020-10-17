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Болезни почек связали с удвоенным риском смерти от коронавируса

07:34, 18 октября 2020 51
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с почками более чем в два раза повышают риск смерти от осложнений течения коронавирусной инфекции, считают учёные Имперского колледжа Лондона.

Такой вывод исследователи сделали, опираясь на анамнез 372 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в четыре больницы британской столицы и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля, передаёт РИА Новости со ссылкой на опубликованные в журнале Anaesthesia результаты исследования.

Так, 216 пациентов из общего числа страдали нефрологическими болезнями, хроническими или инфекционного происхождения, из них умерли 107 человек (около 50%). Из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%).

Учёные называют несколько вариантов причин такой взаимосвязи. Среди них и воздействие вируса на организм в целом, и «перекрёстная связь» между почками и лёгкими, и нефротоксичность применяемых при лечении коронавируса средств.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Ливерпульского университета выяснили, что для болеющих гриппом людей коронавирус представляет повышенную опасность.

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