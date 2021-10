Биолог оценил эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса

Буквально сегодня в научном журнале The New England Journal of Medicine вышла свежая статья, где проанализировали миллион жителей Израиля, даже больше, и сравнили тех, кто получил третью дозу вакцины, с теми, кто не получил, по частоте встречаемости заболевания COVID-19 и по тяжести протекания болезни. Оказалось, что эта бустерная доза ещё в 10 раз, даже больше чем в 10 раз, снижает как тяжёлое протекание коронавирусной инфекции, так и просто заболеваемость этой инфекцией, — рассказал Панчин.