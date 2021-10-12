Биолог оценил эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса

Третья доза вакцины от коронавируса в 10 раз повышает эффективность защиты, сообщил кандидат биологических наук и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Так он прокомментировал введение обязательной третьей дозы в Израиле, передаёт «МИР 24».

Буквально сегодня в научном журнале The New England Journal of Medicine вышла свежая статья, где проанализировали миллион жителей Израиля, даже больше, и сравнили тех, кто получил третью дозу вакцины, с теми, кто не получил, по частоте встречаемости заболевания COVID-19 и по тяжести протекания болезни. Оказалось, что эта бустерная доза ещё в 10 раз, даже больше чем в 10 раз, снижает как тяжёлое протекание коронавирусной инфекции, так и просто заболеваемость этой инфекцией, — рассказал Панчин.

Он уточнил, что это исследование не совсем клиническое, скорее наблюдение, но всё равно серьёзный аргумент в пользу третьей дозы. Вряд ли разница в 10 раз получилась случайно, считает Панчин, а 100% доказательств в науке получить вообще сложно.

Биолог также подтвердил, что ревакцинироваться стоит через полгода, хоть это условная цифра. Он признал, что возможны побочные эффекты ревакцинации, но они возникают несопоставимо реже, чем последствия коронавируса, так что ревакцинироваться — более безопасная стратегия поведения.

Бывают случаи, когда человек едет в машине и у него есть ремень безопасности, и из-за этого ремня он пострадает. <...> Но тем не менее вы более в безопасности находитесь, если пристёгнуты, — привёл аналогию Панчин.

Он отметил, что решение о вакцинации сложно считать личным, так как оно влияет на других. Чем больше людей не привиты, тем больше мутирует вирус — так можно никогда не выйти из хаоса.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что в Москве до сих пор не выработан стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу как раз из-за низких темпов вакцинации. В итоге пессимистичные прогнозы врачей оказались наиболее реалистичными.