Биолог назвала причину исчезновения коронавируса в Японии

Коронавирус в Японии исчез, потому что в белке nsp14 местного «дельта»-штамма накопились мутации, которые «испортили» инфекцию, заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Испорченный» белок отвечал за способность COVID исправлять свои мутации, но в итоге спровоцировал появление производных с ослабленными функциями, пишет Lenta.ru.

Поскольку в Японии была одна «дельта», в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришёл к печальному для себя финишу, — пояснила Баранова.

Она подчеркнула, что в Японии, в отличие от европейских стран, доминировал исключительно «дельта»-штамм коронавируса. Ещё одной причиной исчезновения COVID в Японии Баранова назвала отдалённость острова и строгое соблюдение японцами ограничительных мер по борьбе с инфекцией. Биолог добавила, что случаи исчезновения вируса из-за «испорченных» мутаций были известны и раньше.

Ранее Баранова заявила, что исчезновение коронавируса в России по японскому «сценарию» крайне маловероятно. По мнению биолога, в Японии, в отличие от других стран, произошёл всего один занос «дельта»-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса.