После 30 лет риск возникновения различных заболеваний существенно увеличивается. Всему виной, считают эксперты, — недосып, малоподвижность и пагубные привычки. К этому возрасту организм уже на протяжении многих лет испытывает на себе негативное влияние неправильного образа жизни и зачастую даёт сбой. NEWS.ru выяснял, какие анализы нужно сдавать и какие обследования проходить, чтобы вовремя обнаружить проблемы со здоровьем.

Первое, о чём следует вспомнить, разменяв четвёртый десяток, — клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, УЗИ сердца и первичное обследование щитовидной железы. Благодаря им человек может узнать о наличии аутоиммунных заболеваний, гормональных нарушений, а также проблем с печенью, почками, поджелудочной железой и желчным пузырём.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала NEWS.ru, что после 30 лет у пациентов часто диагностируется гипертиреоз и гипотиреоз. Первое заболевание характеризуется повышенным уровнем гормонов щитовидной железы, второе — сниженным. На их развитие, в частности, влияет недостаток витамина Д, йода и отдыха — многие пациенты не соблюдают правильный режим дня и подвержены хронической усталости.

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Человек, который ведёт нездоровый образ жизни, имеет больше шансов столкнутся с различного рода заболеваниями, отметила Лапа. Стрессы и неправильное питание, которого люди придерживаются на протяжении многих лет, к 30 годам могут вылиться в панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и холецистит (воспаление желчного пузыря).

Алкоголь, сигареты и недосып приводят к иммунным сбоям, из-за них человек зачастую страдает хронической заложенностью носа. В таком случае терапевт рекомендует обратиться к врачу и отказаться от неконтролируемого использования сосудосуживающих капель, так как это приводит к зависимости.

mrp/imageBROKER.com/Global Look Press

После 30 лет повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь это касается людей, у которых наблюдаются проблемы с печенью — главным детоксикационным органом, пояснила Лапа.

Для проверки состояния своего здоровья также следует пройти гастроскопию. В Японии это обследование было включено в перечень обязательных при диспансеризации, благодаря чему в стране значительно уменьшилось число заболеваний желудка, в том числе и рака. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал заслуженный врач РФ, терапевт и геронтолог Юрий Серебрянский.

Специалист отметил, что после 30 лет пациенты, помимо прочего, часто сталкиваются с язвенной болезнью, хроническим бронхитом, гинекологическими и венерическими заболеваниями, мастопатией (доброкачественное заболевание молочной железы), а также с проблемами желудочно-кишечного тракта из-за неправильного питания.

В России на сегодняшний день ещё не сформировалась культура заботы о здоровье, считает специалист. Многие люди не хотят тратить время и деньги на походы к врачам в профилактических целях, к тому же, если заболевают, часто занимаются самолечением. По этой причине, зачастую, болезни переходят в хроническую форму.

Если смотреть на ситуацию в целом, то лучше, конечно, заниматься первичной профилактикой заболеваний. Это позволяют сделать результаты генетических тестов, которые показывают предрасположенность человека к тем или иным болезням. Зная, на что следует обратить внимание, можно предотвратить появление проблемы, а не просто заниматься её лечением по факту обнаружения. Юрий Серебрянский заслуженный врач РФ и терапевт заслуженный врач РФ и терапевт

Заслуженный врач РФ добавил, что следить за состоянием здоровья нужно с ранних лет. В идеале родители должны отвести ребёнка к педиатру, который проанализирует, какими заболеваниями страдали его родственники, и определит факторы риска их развития. Отталкиваясь от этого, доктор может составить план диспансерного наблюдения и перечень обязательных обследований.