Американские онкологи рассказали, как распознать рак по смеху

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Рак лёгких может долгое время протекать практически бессимптомно, но иногда на него указывают косвенные признаки.

Как пишет Daily Express со ссылкой на данные Американского общества онкологов, одним из симптомов злокачественной опухоли является боль в груди, которая проявляется только во время смеха. Также это явление может свидетельствовать о скоплении жидкости в лёгких или увеличении лимфатических узлов. В некоторых случаях рака дискомфорт в груди может ощущаться при глубоком дыхании или покашливании, предупреждают врачи.

Среди других признаков онкологического заболевания медики называют потерю аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или слабости, постоянные рецидивы инфекционных болезней лёгких, непрекращающийся кашель и выделения крови при нём.

В случае если поражены другие органы, больной может чувствовать боль в костях, головную боль, онемение конечностей, проблемы с равновесием, пожелтение кожи и судороги. Кроме того, у человека могут опухать пальцы и отекать суставы. При растущей в верхней части лёгкого опухоли Панкоста может возникнуть слабость или опущение одного века, уменьшение зрачка одного глаза, также может прекратиться потоотделение половины лица. Медики отмечают, что все эти симптомы могут свидетельствовать о целом ряде заболеваний, однако проверка на рак в любом случае не повредит.

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